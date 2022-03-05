النمسا تلجأ للإمارات لتوفير الغاز بديلا عن روسيا

وقال نيهمر، فى تصريحات اليوم السبت قبل مغادرته إلى أبوظبى، إنه فى ضوء العملية العسكرية الروسية فإن إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا معرضة لخطر التوقف وبالتالى فإن الخروج من الغاز الروسى يتم إعداده بالفعل من خلال الاعتماد على موردين جدد.
وأوضح أن زيارته إلى منطقة الخليج برفقة وزيرة الطاقة ليونور جوسلر ووزيرة المواد الخام إليزابيث كوستينجر تهدف إلى تأمين إمدادات الغاز فى النمسا على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الزيارة تشمل قطر أيضا، موضحا أن الدولتين تتميزان بشراكة استراتيجية مع النمسا.
وأشار إلى أن مباحثاته مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى الإمارات ومع أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى فى الدوحة سوف تركز على تنويع توريد الغاز الطبيعى وتقليل الاعتماد على الغاز الروسى تدريجيا.
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