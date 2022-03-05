الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

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العربية نت _ قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم السبت، إن الحكومة حددت النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5% وهو أقل من العام السابق.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن 6%.
وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة، إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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