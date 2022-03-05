روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر…

وكالات _ أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، أن شركة جازبروم الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا حتى أمس الجمعة.

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.