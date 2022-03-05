- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
روسيا اليوم _ أغلق خام برنت اليوم الجمعة على سعر 118.11 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وارتفع سعر البرميل تسليم مايو بنسبة 6.92 % خلال جلسة التداول الجمعة.
وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خام برنت يغلق على سعر 118.11 دولارا في أعلى مستوى له منذ… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.