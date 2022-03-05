عاجل- جازبروم: الغاز الروسى ينقل إلى أوروبا عبر أوكرانيا كالمعتاد

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات صحيفة، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت، إن "جازبروم تزود الغاز الروسى من أجل نقله إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية حسب المعتاد بما يتماشى مع طلبات المستهلكين الأوروبيين- 109.5 مليون متر مكعب اعتبارًا من 5 مارس".
وأشار إلى أن حجم ضخ الغاز يتماشى مع عمليات التسليم المتفق عليها بموجب عقد طويل الأجل لعبور الغاز عبر أوكرانيا (حوالى 109.5 مليون متر مكعب فى اليوم.
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