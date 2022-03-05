مال وأعمال

البلاديوم يقترب من 3000 دولار للأوقية وسط مخاوف تعطل…

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وكالات _ واصل سعر البلاديوم ارتفاعه اليوم ليقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر مقتربا من 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المصدر الرئيسي للمعدن، في حين دعمت الحرب في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.

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وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 6.1 في المائة إلى 2943.56 دولار للأوقية الساعة 1527 بتوقيت جرينتش بعد بلوغه 2970.50 دولار للأوقية وهي ذروة لم يسجلها منذ مايو 2021.

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وتنتج روسيا 40 في المائة من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات والذي يتجه صوب تحقيق زيادة بنسبة 24 في المائة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية مارس 2020.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 1954.53 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 3.5 في المائة.

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وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المائة إلى 1956.70 دولار للأوقية.

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وسجلت الفضة ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 25.45 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 2.5 في المائة إلى 1108.19 دولار للأوقية.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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