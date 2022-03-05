مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 30% وتتجاوز 2400 دولار

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سبوتنيك نيوز _ قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الجمعة بنسبة 30% وحطمت الرقم القياسي المرتفع البالغ 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة “ICE” في لندن.

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بلغت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل على مؤشر “TTF” 2411.3 دولارًا.

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أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة وارتفعت بشكل حاد منذ أن بدأت روسيا بعملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا في 24 فبراير.

لكن زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا بدأت في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز “TTF” في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم في “اليوم التالي” 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر وصلت الأسعار إلى 1000 دولار.

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أرجع الخبراء هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال(LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021.

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لم تشهد القارة الأوروبية مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ عام 1996.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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