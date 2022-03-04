أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع.. وتقفز بأكثر من 15%

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روسيا اليوم _ عادت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للارتفاع مجددا، وصعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل المقبل في مركز TTF في هولندا، إلى 2116 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بأكثر من 15.7% منذ بداية تداولات اليوم.
وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بتطور الأوضاع في أوكرانيا، على الرغم من تأكيد شركة “جازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز بشكل طبيعي.
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