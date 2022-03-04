مال وأعمال

بوتين: روسيا ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاه الدول الأخرى

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العربية نت _ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع روسيا، وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها.

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وقال بوتين إن روسيا ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاه الدول تجاه الدول الشريكة الأجنبية.

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ودعا الرئيس الروسي من وصفها بـ “الدول الأخرى” لتطبيع العلاقة مع روسيا.

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا ستواصل عملية التطوير وستعمل على تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.

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وفيما يتعلق بخروج عدد من الشركات الأجنبية من روسيا، أكد بوتين أن رفض الشركاء الأجانب للمشاريع المشتركة مع روسيا يسبب بعض الضرر، لكن الأهداف التي تم وضعها سيتم بلوغها.

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وأصدر بوتين تعليمات للحكومة الروسية بتعزيز تنمية مشروعات بيلاروس في بحر البلطيق، في إشارة إلى مشروع بناء ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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