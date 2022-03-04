مال وأعمال

تركيا ترفع أسعار الغاز والبنزين من جديد رغم مستويات التضخم…

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وكالات _ أعلنت محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة في تركيا، زيادة أسعار لتر البنزين بـ 0.53 ليرة تركية، وزيادة أسعار وقود الديزل بـ 1.33 ليرة تركية.

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ودخل قرار زيادة الأسعار حيز التنفيذ بدءً من الساعات الأولى لليوم، وبظهور هذا الإعلان من محطات إمداد الغاز، تم زيادة الأسعار في محطات البنزين بواقع 1.51 ليرة تركية للتر الديزل، و0.88 ليرة تركية للتر البنزين.

وارتفع الجازولين -البنزين- بـ 5.59 ليرة تركية بشكل عام، ليصبح سعره عند إضافة الزيادات الأخيرة 17.98 ليرة تركية للتر.

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أما بالنسبة للديزل فقد ارتفع بـ 7.26 ليرة تركية منذ بداية العام، وباحتساب الزيادة الأخيرة في الأسعار، فإن سعر اللتر في إسطنبول وصل إلى 18.92 ليرة تركية.

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وأظهرت بيانات رسمية جرى نشرها في تركيا أمس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 54.44 % في فبراير مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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