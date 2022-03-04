وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 24 مارس الجاري ‏وحتى…

أكد على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا.

وأشار إلى أن الرئيس قد ‏وجه بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة.

المعرض الرئيسي سيقام بالتعاون بين وزارتي ‏التموين والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية

وأكد ‏المصيلحي أن معارض رمضان ‏ستبدأ في الفترة من 24 مارس ‏الجاري إلى الأول من ابريل ، مضيفا ‏أن المعرض الرئيسي سيكون ‏بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

وأوضح وزير التموين خلال لقائه برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن ‏للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة ‏متوقعا زيادتها ‏إلى 250 شركة ‏قبل بدء المعرض.

وأشار أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين 20 إلى 25%، ‏لافتا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام ‏فيها ركن خاص تحت اسم ‏‏”أهلا رمضان” لتغطية ‏أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع ‏إلى نحو ‏‏1300 فرع.‏

وأعلن المصيلحى أن 1300 مجمع استهلاكي ‏و 500 منفذ من منافذ جمعيتي ‏وعدد من المنافذ ‏المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا ‏العام بنفس التخفيضات ‏السابقة، مؤكدا التنسيق التام ‏بين السادة المحافظين لأقامه شوادر بالمحافظات ‏أيضا ‏لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في ‏جميع ‏المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ ‏جمعيتي و200 شادر بالمحافظات وقوافل من السيارات المتحركة

‏وأضاف أن عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى معارض أهلا رمضان ‏ستصل إلى 100 ‏قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و ‏‏1.5 طن و 5 ‏أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي ‏يحتاج إليها المواطنين ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، ‏إلى أن منافذ جمعيتي التي ستشارك ‏بمعارض أهلا رمضان والقوافل ‏المتنقلة سيكون بها ‏نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات ‏أيضآ.

ونوه ‏إلى أن توجيهات وزير التموين هي ‏تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد ‏بها ‏مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية أضافه إلى ‏اختيار منافذ ‏جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى ‏وتوفير السلع لها.‏