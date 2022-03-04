وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 24 مارس الجاري ‏وحتى…

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أكد على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي معارض آهلا رمضان اهتماما خاصا.
وأشار إلى أن الرئيس قد وجه بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة.
المعرض الرئيسي سيقام بالتعاون بين وزارتي التموين والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية
وأكد المصيلحي أن معارض رمضان ستبدأ في الفترة من 24 مارس الجاري إلى الأول من ابريل ، مضيفا أن المعرض الرئيسي سيكون بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح وزير التموين خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض.
وأشار أن التخفيضات سوف تتفاوت مابين 20 إلى 25%، لافتا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم ”أهلا رمضان” لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وأعلن المصيلحى أن 1300 مجمع استهلاكي و 500 منفذ من منافذ جمعيتي وعدد من المنافذ المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا العام بنفس التخفيضات السابقة، مؤكدا التنسيق التام بين السادة المحافظين لأقامه شوادر بالمحافظات أيضا لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي و200 شادر بالمحافظات وقوافل من السيارات المتحركة
وأضاف أن عدد القوافل المتنقلة المشاركة فى معارض أهلا رمضان ستصل إلى 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و 1.5 طن و 5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إلى أن منافذ جمعيتي التي ستشارك بمعارض أهلا رمضان والقوافل المتنقلة سيكون بها نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات أيضآ.
ونوه إلى أن توجيهات وزير التموين هي تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد بها مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية أضافه إلى اختيار منافذ جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى وتوفير السلع لها.
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