مال وأعمال

بريطانيا تعلن تجميد أصول مقربين من بوتين بقيمة تتجاوز 19…

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العربية نت _ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تجميد أرصدة مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار.

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وشملت العقوبات تجميد أصول لرجلي الأعمال الروسيين أليشر أوسمانوف وإيجور شوفالوف، اللذين وصفتهما بأنهما مقربان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقالت في بيان إن الحكومة فرضت تجميداً كاملاً للأصول وحظر سفر ضد أليشر أوسمانوف وإيجور شوفالوف، وهما من النخبة الروسية ولهما مصالح كبيرة في المملكة المتحدة، ولديهما علاقات وثيقة مع الكرملين، وفق البيان.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستواصل بذل كل ما تستطيع لإيقاع أقصى أذى اقتصادي ممكن ببوتين، بسبب العملية.

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وأضاف أن العقوبات على أوسمانوف وشوفالوف اللذين تبلغ ثروتهما 19 مليار دولار أميركي، ستسري بأثر فوري.

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وتابع أن شريكي بوتين أصبحا الآن معزولين عن مصالحهما المهمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك القصور التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين، حيث تم تجميد أصول أوسمانوف وشوفالوف، وكلاهما يتعرض لحظر سفر ولا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهما.

جاء ذلك فيما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الجارية تسير بحسب الخطة الموضوعة لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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