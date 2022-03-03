محمد شاكر: نستهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء عبر زيادة…

إسلام فضل _ قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

وتابع أن الدولة تولي اهتماما بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة المصادر الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة تتبنى خطة طموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجا وات في عام 2023.

وأشاد بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية فى مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وذكر أنه تم البدء في محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) والذى تنفذه شركة ليكيلا باور.

وأكد الوزير، ثراء مصر بمصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة على تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن الإصدارات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة ساعدت على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الجدد الذين يعملون في مصر لأول مرة.