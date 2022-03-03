وكالة الطاقة: أوروبا يمكنها تقليل استيراد الغاز من روسيا…

– قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

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وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم”.

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز. وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.