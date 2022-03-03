مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 48.1 نقطة خلال فبراير

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit في مصر إلى 48.1 نقطة خلال فراير من 47.9 نقطة في يناير، واستمر المؤشر دون المستوى المحايد “50 نقطة” للشهر الـ 15 على التوالي، وأعلى بشكل جزئي فقط من أعلى مستوى في 9 أشهر “47.9 نقطة” خلال يناير.

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وكانت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير، حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات.

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وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء.

هذا وانخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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