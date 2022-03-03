- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
العربية نت _ أعلن البنك الدولي أمس الأربعاء، أنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروسيا قيمتها تقارب 1.5 مليار دولار، وذلك ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
إقرأ أيضا.. موديز تخفض تصنيف روسيا إلى B3 بسبب العقوبات الغربية
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إنه “في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروسيا بمفعول فوري”.
وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروسيا بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار دولار. أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ولفت البنك الدولي في بيانه الأربعاء إلى أنّه لم يوافق على “أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014″، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وقال إنّه “لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروسيا منذ منتصف عام 2020”.
وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا لأوكرانيا قبل أسبوع أثار تنديداً دولياً واسعاً وعقوبات غربية متزايدة ضد موسكو.
من جهته، يدرس صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة جديدة إلى كييف تضاف إلى 2,2 مليار دولار من المقرر أن يصرفها لها حتى يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.