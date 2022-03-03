/682850/وزير-البترول-الأسبق-روسيا-لا-تستطيع-اتخاذ-قرار-قطع-إمدادات-الغاز-عن-دول-أوروبا

قال اسامة كمال، وزير البترول، ان التشابك الروسى الغربى والأزمة الروسية الاوكرانية هى صراع شديد على القوة والطاقة، موضحا ان منطقة الشرق الأوسط ووسط اسيا تمتلك حوالي ٦٠٪؜ من احتياطى العالم من النفط سواء البترول او الغاز

دوت الخليج

توترات حادة فى المشهد العالمى

وأوضح اسامة كمال،عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع عبر قناة صدى البلد، ان العقوبات الاقتصادية التى تم فرضها على روسيا أدت إلى حالة من الترقب العالمى، مما دفع جميع الأسواق لتخزين كميات كبيرة من النفط والغاز

وقال ان روسيا قد أعلنت امس الثلاثاء انها لن توقف إمداداتها إلى أوروبا، معلقا ان هذا الأمر متوقع لانه فى حالة وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا يعنى اعلان حالة الحرب على أوروبا بالكامل وبداية الحرب العالمية الثالثة.

اوضح ان استهلاك القارة الأوروبية من الغاز هو بمقدار ٥٥٠ مليار متر مكعب، مشيرا إلى ان روسيا تقوم بتصدير ٤٠٪؜ من احتياج الدول الأوروبية للغاز. كما اكد على انه لا يوجد اى دولة فى العالم يمكن ان تعوض انتاج روسيا من الغاز.

خطاب الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء وجدير بالذكر ان الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد ألقى اليوم الأربعاء الخطاب الأول له حول حالة الاتحاد أمام الكنغروس، قائلا سوف نفرض عقوبات قاسية لاستهداف الاقتصاد الروسى ,مؤكدا ان الولايات المتحدة واوروبا كله متحدون مجددا للدفاع عن الاستقرار والديمقراطية فى اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية