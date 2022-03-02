السيادي الروسي يخطط لشراء 10 مليارات دولار من الأسهم المحلية

العربية نت _ يعتزم صندوق الثروة السيادي الروسي، شراء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسهم المحلية المتضررة من العقوبات الغربية.

وبموجب الخطة، ستعمد وزارة المالية إلى توظيف عدد من المؤسسات المالية الروسية لتنفيذ عمليات الشراء نيابة عن الصندوق.

يُشار إلى أن بورصة موسكو مغلقة حاليا وسط الخسائر القوية التي تكبدتها الأسواق.

وأعلنت بريطانيا، أمس الثلاثاء، عن تجميد أصول لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو كيان مالي يعمل كصندوق ثروة سيادي ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو.

وقالت بريطانيا أيضا، إنها ستجمد أصول الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منعت يوم الاثنين، الأشخاص والشركات الأمريكية من التعامل مع مؤسسات مالية في روسيا من بينها صندوق الثروة السيادي الروسي.