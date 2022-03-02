- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحليه الأربعاء، موجة الارتفاع ليقفز عيار 21 إلى 848 جنيها، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
وأشار نجيب في تصريحاته لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن عيار 21 الأوسع انتشارا كان قد سجل في التعاملات الصباحية مستوى 852 جنيها.
وعلى مستوى الأسعار المحلية اليوم، ارتفع عيار 18 ليتداول عند 737 جنيها، وقفز عيار 24 إلى 959 جنيها، وحقق الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و 784 جنيها.
وأوضح نجيب، أن السعر العالمي للملاذ الآمن وصل إلى 1927 دولارا للأوقية، مشيرا إلى أنه كان قد حقق في التعاملات المبكرة مستوى 1942 دولارا للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يواصل الارتفاع محليا تزامنا مع الصعود العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.