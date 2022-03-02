التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 5.8%.. واليورو عند أدنى…

وكالات _ أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الأربعاء، بيانات التضخم والتي شهدت ارتفاعًا قويًا فاقت التوقعات.

يأتي ذلك تزامنًا مع شهود عملة اليورو أدنى مستوياتها في أكثر من عام، لتصبح هي العملة الأكثر تضررًا من بين العملات الكبيرة بما يجري في أوكرانيا وعقوبات الغرب تجاه روسيا.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 5.8%، فيما توقع الخبراء وصوله إلى 5.6%، وهو أعلى من القراء ة السابقة عند 5.1%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.7% وهي أعلى من توقعات السوق عند 2.6% وأعلى من القراءة السابقة 2.3%.