مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 5.8%.. واليورو عند أدنى…

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وكالات _ أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الأربعاء، بيانات التضخم والتي شهدت ارتفاعًا قويًا فاقت التوقعات.

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يأتي ذلك تزامنًا مع شهود عملة اليورو أدنى مستوياتها في أكثر من عام، لتصبح هي العملة الأكثر تضررًا من بين العملات الكبيرة بما يجري في أوكرانيا وعقوبات الغرب تجاه روسيا.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 5.8%، فيما توقع الخبراء وصوله إلى 5.6%، وهو أعلى من القراء ة السابقة عند 5.1%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.7% وهي أعلى من توقعات السوق عند 2.6% وأعلى من القراءة السابقة 2.3%.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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