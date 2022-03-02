جلف كابيتال تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه بمصر…

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إسلام فضل _ كشف كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة جلف كابيتال للاستثمارات، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون دولار (5 مليارات جنيه) بمصر خلال 5 سنوات.
وأضاف الصلح في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تستهدف خلال ال5 سنوات المقبلة ضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار في مصر والسعودية والامارات.
وأوضح أنه سيتم صرف تلك الاستثمارات من خلال زيادة حجم الصندوق الأخير الذي تم طرحه بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلي أن ذلك الصندوق تم إطلاقه في 2016 بحجم 750 مليون دولار، وحيث تم صرف 86% من قيمة الصندوق، وباقي 100 مليون دولار سيتم ضخم خلال العام الجاري في 3 دول.
وذكر أن الشركة تهتم بالاستثمار في السوق المصرية في 5 قطاعات وتأتي أبرزها في التكنولوجيا والفنتيك والصحة والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن السوق المصرية يشهد نمو بحجم كبير خلال الفترات الحالية.
ولفت إلي أن الشركة قامت بافتتاح مكتب في القاهرة، حيث نستهدف من خلاله التوسع في عدة دول إفريقيا وتأتي علي رأسها دولتي كينا وتنزنيا.
واشار إلي أن حجم أصول الشركة الإجمالية المُدارة حاليا تقدر بنحو حوالي 2.5 مليار دولار، وهذه القيمة موزعة على 3 محافظ تابعة للشركة.
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة جلف كابيتال للاستثمارات، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 10 سنوات عبر 10 صفقات في قطاعات الصحة والصناعة والبتروكيمات وتحلية المياه.
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