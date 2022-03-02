ترانس بيزنيس تعلن زيادة أسعار بيع سجائر مارلبورو وميريت

دوت الخليج- أعلنت شركة ترانس بيزنيس للتجارة والتوزيع، وكيل شركة فيليب موريس، زيادة أسعار الجملة لبيع سجائر مارلبورو وميريت، اعتبارا من غدٍ الأربعاء 2 مارس. وبحسب منشور للشركة، زاد سعر سجائر مارلبورو الأحمر وجولد والميكس إلى 455.70 جنيه للخرطوشة و22.785 ألف للكرتونة كما رفعت الشركة سعر الجملة لبيع سجائر ميريت فيلتر وبلو إلى 485.5 جنيه للخرطوشة، و24.279 ألف للكرتونة. وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن سعر بيع سجائر مارلبورو للمستهلك زادت نحو جنيهين في العلبة لتصل إلى 46 جنيها، كما زاد سعر بيع سجائرة ميريت جنيها واحدا في العلبة إلى 49 جنيها.

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