كشفت وكالة أن الشركة المالكة لخط الغاز الطبيعي “نورد ستريم 2” تعتزم التقدم بطلب الحماية من الإفلاس يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة اضطرارها لإنهاء عقود موظفين بسبب العقوبات الأمريكية. وتوقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حدوث اضطراب في أسواق الطاقة، وارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وتحدث عن احتمال استحداث دعم لحماية معظم الفئات المعرضة للضرر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : الشركة المالكة لخط الغاز نورد ستريم 2 تعتزم التقدم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.