مال وأعمال

: الشركة المالكة لخط الغاز نورد ستريم 2 تعتزم التقدم…

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كشفت وكالة أن الشركة المالكة لخط الغاز الطبيعي “نورد ستريم 2” تعتزم التقدم بطلب الحماية من الإفلاس يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة اضطرارها لإنهاء عقود موظفين بسبب العقوبات الأمريكية.

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وتوقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حدوث اضطراب في أسواق الطاقة، وارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

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وتحدث عن احتمال استحداث دعم لحماية معظم الفئات المعرضة للضرر.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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