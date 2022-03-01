بريطانيا تعلن تجميد أصول صندوق الاستثمار الروسي

العربية دوت نت – أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن تجميد أصول لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو كيان مالي يعمل كصندوق ثروة سيادية ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو.

وقالت بريطانيا أيضا إنها ستجمد أصول الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد منعت يوم الإثنين الأشخاص والشركات الأمريكية من التعامل مؤسسات مالية في روسيا من بينها صندوق الثروة السيادي الروسي.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإن التحركات التي اتخذها “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع للوزارة “ستجمد بشكل فعال” أي أصول لـ”البنك المركزي المصري الروسي” يحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى المواطنين الأمريكيين.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على صندوق سيادي روسي رئيسي، وهو “صندوق الاستثمار الروسي المباشر”، ورئيسه التنفيذي، كيريل ألكساندروفيتش ديميترييف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.