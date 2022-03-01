ماريو دراجي: إيطاليا تستعد لاحتمال قطع روسيا لإمدادات الغاز ردا على العقوبات

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن حكومته تستعد لاحتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز ردا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال دراجي - في تقريره أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "تعمل الحكومة على التخفيف من آثار المشاكل المحتملة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة".

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على انقطاع إمدادات الغاز.. ومع ذلك، من المهم تقييم كل الاحتمالات، بالنظر إلى مخاطر القيام بأعمال انتقامية وإمكانية زيادة تشديد العقوبات"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأشار دراجي إلى أن إيطاليا ستخسر أكثر من الدول الأوروبية الأخرى إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز، مؤكدا أن "هذا لا يقلل من تصميمنا على دعم العقوبات التي نعتبرها مبررة وضرورية".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، إن قطع روسيا لإمدادات الغاز لن يكون مشكلة على المدى القصير، موضحا أن "إيطاليا تستورد نحو 95٪ من الغاز الذي تستهلكه وأكثر من 40٪ يأتي من روسيا"، مضيفا أنه حتى الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز من روسيا، ابتداء من الأسابيع المقبلة، لا ينبغي أن يؤدي إلى مشاكل على المدى القصير.