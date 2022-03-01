قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن حكومته تستعد لاحتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز ردا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال دراجي - في تقريره أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "تعمل الحكومة على التخفيف من آثار المشاكل المحتملة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة".
وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على انقطاع إمدادات الغاز.. ومع ذلك، من المهم تقييم كل الاحتمالات، بالنظر إلى مخاطر القيام بأعمال انتقامية وإمكانية زيادة تشديد العقوبات"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.
وأشار دراجي إلى أن إيطاليا ستخسر أكثر من الدول الأوروبية الأخرى إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز، مؤكدا أن "هذا لا يقلل من تصميمنا على دعم العقوبات التي نعتبرها مبررة وضرورية".
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، إن قطع روسيا لإمدادات الغاز لن يكون مشكلة على المدى القصير، موضحا أن "إيطاليا تستورد نحو 95٪ من الغاز الذي تستهلكه وأكثر من 40٪ يأتي من روسيا"، مضيفا أنه حتى الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز من روسيا، ابتداء من الأسابيع المقبلة، لا ينبغي أن يؤدي إلى مشاكل على المدى القصير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماريو دراجي: إيطاليا تستعد لاحتمال قطع روسيا لإمدادات الغاز ردا على العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.