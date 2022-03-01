كيف تأثر اقتصاد روسيا بالعقوبات الغربية الموجهة ضدها؟

وكالات _ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نيد برايس” اليوم الثلاثاء، أن آثار العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في ضوء أزمة أوكرانيا قد بدأت في الظهور بالفعل.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، إلى انخفاض قيمة عملة روسيا المحلية “الروبل” إلى أقل من سنت دولار.

ونتيجة اخر تطورات أزمة أوكرانيا ، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية، تصنيف ديون روسيا السياسية إلى مرتبة “عالية المخاطر”.

وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الروس على قوائم سوداء على خلفية غزو روسيا لدولة أوكرانيا .

وقال بيان صادر عن اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن المجلس الأوروبي سيوافق اليوم على المزيد من الإجراءات التقييدية التي من شأنها إنزال عواقب وخيمة وحادة على روسيا بسبب تصرفها العدواني ضد أوكرانيا .

كما حدثت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي الائتماني لروسيا إلى “غير مرغوب فيه” لتلحق بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في خفض تصنيف أوكرانيا وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

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وقال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأحد الماضي، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل “بنوك روسية معينة” عن نظام التراسل العالمي بين البنوك المعروف باسم سويفت.