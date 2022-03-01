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جازبروم الروسية تعلن استمرار ضخ الغاز إلى أوروبا عبر…

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روسيا اليوم _ طمأنت شركة جازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، الأسواق، وقالت إن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية مستمر بشكل طبيعي.

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وأضافت جازبروم، أن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل منتظم ويتم بناء على طلبات المستهلكين في أوروبا، والتي بلغت 109.6 مليون متر مكعب اليوم (1 مارس 2022).

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وتتخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، ويتم تداول أسعار الوقود الأزرق اليوم عند مستوى 1110 دولارات لكل ألف متر مكعب.

وأمس قفزت أسعار الغاز بنسبة 36% إلى 1450 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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