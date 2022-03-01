أسعار القمح العالمية تقفز لقمة 10 سنوات بسبب الحرب…

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وكالات _ قفزت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 5% وصولا إلى أعلى مستوياتها في حوالي 10 سنوات وتحديدًا منذ مطلع عام 2012.
وارتفع سعر القمح إلى مستويات 9.76 دولار للبوشل الواحد الذي يعادل حوالي 27 كيلو جرام من القمح، بينما كان أدنى سعر للبوشل اليوم عند 9.32 دولار للبوشل.
وكانت وزارة الزراعة الروسية معدلات رسوم تصدير القمح والشعير والذرة بموجب آلية إغراق الحبوب grain dumber التي تسمح بفرض رسوم عائمة على صادرات تلك الحبوب، وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 يونيو.
وخفضت وزارة الزراعة الروسية رسوم التصدير على القمح و الميثيلين إلى 88.2 دولار أمريكي للطن مقابل 91 دولار أمريكي للطن خلال الأسبوع الماضي.
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