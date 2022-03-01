المصيلحي: مبيعات شركات وزارة التموين تصل إلى 3 مليارات جنيه…

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إسلام سالم – قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبيعات الشركات التابعة للوزارة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه شهريا.
وأشار المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، إلى الاتفاق مع بعض السلاسل التجارية على تخصيص أماكن لمعرض أهلا رمضان، إضافة إلى 200 شادر منتشرين في جميع المحافظات، لافتا إلى توفير خصومات تتراوح بين 15 و30% بحسب كل سلعة.
وأوضح أن مؤسسة مصر الخير طلبت شراء 200 ألف كوبون، لتوزيعه على المواطنين الأكثر احتياجا، للحصول على سلع مقابل كل كوبون بحسب قيمته، منوها بأن استهلاك السلع خلال شهر رمضان يرتفع بنسبة 50%.
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