المصيلحي: حذف فوري من منظومة الدعم للمتعدي على الأراضي…

إسلام سالم – قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة ستتلقى من كل محافظ كشفا بأسماء المتعدين على الأراضي الزراعية بعد تطبيق التصالح مع المخالفات، ليتم حذفه بشكل فوري من بطاقات التموين.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أنه جارٍ دراسة إصدار قانون يجعل من تهمة البناء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف ما يسقط جميع الحقوق للمتعدي.

ونوه بأنه طالب المواطنين بعدم ترك بطاقات التموين لدى البدالين “ولا يزال البعض يتركها”، لافتا إلى ضبط مخبز في محافظة سوهاج يمتلك بطاقات تموين ولا ينتج الخبز، ليتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحرة.

ونفى المصيلحي إضافة أي أفراد جدد على بطاقات التموين باستثناء الأسماء الواردة من وزارة التضامن خلال الفترة الحالية لاستكمال قواعد البيانات.