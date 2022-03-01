مال وأعمال

شركة شل تعلن انسحابها من استثمارات للطاقة في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

وكالات – أعلنت شركة “شل”، اليوم الاثنين، انسحابها من روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا.

predco_adv_2021

وقررت شل الانسحاب من مشروعاتها المشتركة مع “جازبروم” والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك حصة بنسبة 27.5% في مشروع الغاز الطبيعي المسال “سخالين 2″، وحصة بنسبة 50% في مشروع “السيل الشمالي”.

Edita2021

كذلك تعتزم الشركة إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن: “لقد تعرضنا لصدمة جراء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أخرق يهدد الأمن الأوروبي”.

FNG2021

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان منافستها شركة “بي بي”، خططا للتخلي عن حصتها البالغة 20% في “روسنيفت”، التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.

rsmtl

واليوم الاثنين أيضا، قالت شركة “إكوينور” النرويجية إنها ستوقف استثمارها الجديد في روسيا وسوف تبدأ في بيع ممتلكاتها في روسيا.

ويعد استثمار شركة شل الأكثر أهمية في روسيا هو حصتها في مشروع “سخالين 2″، في المياه القريبة من جزيرة “سخالين”، قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة شل تعلن انسحابها من استثمارات للطاقة في روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا