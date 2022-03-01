قرار عاجل من الحكومة التونسية بشأن المواد البترولية

جدة - نرمين السيد - قررت وزارتا "الصناعة والطاقة" و"التجارة وتنمية الصادرات" فى تونس، رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، بدءًا من الثلاثاء، فى إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022.





وذكرت الوزارتان - فى بيان مشترك "الاثنين"- أنه سيتم ابتداءً من أول مارس إجراء تعديل جزئى فى أسعار البيع لبعض المواد البترولية، بحيث يبلغ البنزين الخالى من الرصاص 2.220 مليم اللتر أى بزيادة 65 مليم اللتر "الدينار يساوى ألف مليم"، والسولار بدون كبريت 1.915 مليم اللتر أى بزيادة 55 مليم اللتر، ويبلغ السولار العادى 1.705 مليم اللتر أى بزيادة 50 مليم اللتر، والبنزين الخالى من الرصاص " الممتاز " 2360 مليم اللتر أى بزيادة 110 مليم اللتر، و السولار بدون كبريت "الممتاز" 2100 مليم اللتر أى بزيادة 100 مليم اللتر.

أسعار الوقود فى تونس

وأوضح البيان أن هذا التعديل لا يشمل أسعار أنابيب الغاز المنزلى وبترول الإنارة، مشيرا إلى أن أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغ فى الفترة الأخيرة مستويات قياسية بتجاوزه عتبة 100 دولار للبرميل نتيجة للأحداث المستجدة والانعكاسات المحتملة على سلامة إمدادات الطاقة بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن كلّ زيادة بدولار واحد فى البرميل يترتب عنها تمويل إضافى لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز ب 140 مليون دينار فى السنة.

يذكر أن تونس رفعت أسعار الطاقة فى أول فبراير الحالى، حيث تم إجراء تعديل جزئى فى أسعار البيع لبعض المواد البترولية، بحيث يبلغ سعر البنزين الخالى من الرصاص 2155 مليمًا/ اللتر، بزيادة قيمتها 60 مليمًا/ اللتر "الدينار يساوى ألف مليم"، ويبلغ سعر السولار بدون كبريت 1.860 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 55 مليمًا/ اللتر، ويبلغ سعر السولار العادى 1.655 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 50 مليمًا/ اللتر.