مال وأعمال

وزير التموين: خطة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح 3 ملايين طن…

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إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة تخطط لزيادة الإنتاج المحلي من القمح 3 ملايين طن خلال 3 سنوات.

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وأشار المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، إلى إضافة 250 ألف فدان من محصول القمح خلال العام الجاري، وأن المستهدف زيادة 500 ألف فدان قمح العام المقبل، والوصول إلى مليون ونصف المليون خلال 3 سنوات، بإجمالي إنتاج 3 ملايين طن تعادل مليار دولار من استيراد المحصول.

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كما لفت إلى تجربة خلط القمح مع الشعير قبل عامين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وكانت النتيجة “مبهرة”، مضيفا: “إلا أن إنتاج فدان الأرض من الشعير طن فقط أو 1.1 طن، عكس فدان القمح الذي ينتج 3 أطنان”.

وقال وزير التموين إن مصر تزرع 250 ألف فدان شعير تنتج 250 ألف طن فقط، وأن صناعات تقوم على هذا المحصول، وبالتالي من الصعب تعميم تجربة الخلط مع القمح، كما أن تكلفة زراعتها في الأراضي الجديدة المستصلحة مرتفعة للغاية.

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وأشار إلى أن متوسط الاستهلاك اليومي للفرد يصل إلى 3.4 رغيف يوميا، وفي الأرياف لديهم استهلاك أكبر للخبز، ولكن لا يتم استهلاكه في الطعام، ويستخدم في أمور أخرى مثل الأعلاف.

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وأضاف أن سعر كيلو الخبز بالنسبة للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم 50 قرشا، في حين سعر كيلو الردة 4 جنيهات، ما يجعل أصحاب بطاقات الدعم في الأرياف يستخدمون الخبز التمويني كعلف بدلا من شراء الردة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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