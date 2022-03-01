وزارة التموين تدرس سيناريوهين لإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز

إسلام سالم – قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تدرس سيناريوهين لإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، وإن كليهما لن يضرا أي مواطن من الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن السيناريو الأول يتضمن رفع سعر رغيف الخبز تدريجيا، وحينها يحصل المواطن الأكثر احتياجا على فارق السعر من خلال بطاقة ذكية.

وأشار وزير التموين إلى أن السيناريو الثاني هو التحول لدعم نقدي مشروط بدلا من الدعم العيني، وفيها يتم منح المواطنين الأكثر احتياجا سعر 5 أرغفة يوميا على بطاقة التموين، مثلما يتم منحه 50 جنيه شهريا لدعم السلع.