تركيا تمنع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور…

وكالات – أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت الدول المشاطئة في البحر الأسود رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردنيل. وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن “تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق”، محذرا جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود من الأمر. وأضاف: “نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة (مونترو) فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك”.

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