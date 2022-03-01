وزير التموين: 40 مليار جنيه قيمة فاتورة شراء القمح سنويا

إسلام سالم – قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إنه ناقش زيادة نقاط تجميع القمح المحلي ووضع قواعد محفزة للمزارعين مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار المصيلحي، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الوزارة تستهدف استلام ما بين 5 و5.5 مليون طن قمح محلي الموسم الجاري، بعد تسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وأضاف أن إحدى السفن المحملة بالأقماح، والتي خرجت من أوكرانيا، وصلت إلى مصر دون مشاكل، وأخرى واجهت بعض المشاكل، لكن تم الإفراج عنها في نهاية الأمر، كون القمح والطاقة منتجات استراتيجية في غاية الأهمية.

وأكد وزير التموين أن مشروعات توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر، ساهموا في زيادة 250 ألف زيادة في المساحة المزروعة بواقع 750 ألف طن قمح، مشددا على أن تكلفة شراء القمح 40 مليار جنيه سنويا للمحصول المحلي والمستورد.