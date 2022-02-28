معهد التمويل الدولي يتوقع تخلف روسيا عن سداد ديونها مع تفاقم…

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وكالات – قال معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين، إنه من المرجح جدا أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية وأن يعاني اقتصادها انكماشا بأكثر من 10% هذا العام بعد أن فرض الغرب عليها عقوبات لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والتنسيق.
ويقدر المعهد أن نصف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، الذي رفع اليوم أسعار الفائدة بشكل حاد واستحدث بعض قيود على رؤوس الأموال، محتفظ بها في دول فرضت تجميدا للأصول وهو ما يقلص بشكل حاد الموارد المالية لدى صانعي السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الروسي.
وقالت نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي إيلينا ريباكوفا: “إذا تصاعدت هذه الأزمة، عندئذ فإن تخلفا عن السداد وإعادة هيكلة للدين سيكونان شيئا مرجحا”، وفقا لما نقلته .
وأضافت إن تخلفا عن السداد سيكون “مرجحا للغاية” رغم أن الحجم الصغير نسبيا للحيازات الأجنبية -حوالي 60 مليار دولار- في الدين الروسي سيحد من التداعيات.
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