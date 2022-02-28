- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – استبعد الاتحادان الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، على خلفية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخب الروسي ونظيره البولندي في الـ24 من مارس المقبل، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.
بينما كان من المقرر أن يواجه فريق سبارتاك موسكو نادي لايبزيج الألماني ضمن الدور السادس عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيفا ويويفا يستبعدان المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.