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الحكومة البريطانية تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

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فرانس برس – قررت الحكومة البريطانية إغلاق موانئ المملكة المتحدة أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي يشغلها الروس، ردًا على غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن جرانت شابس وزير النقل البريطاني.

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وقال شابس على تويتر، اليوم الاثنين: “كتبت إلى جميع الموانئ البريطانية طالبا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس”.

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وأوضح الوزير أن قانونا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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