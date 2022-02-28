أسعار الذهب في السوق المحلية تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل…

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الصعود، بالتزامن مع صعود الملاذ الآمن عالميا تحت ضغط من الحرب الروسية الأوكرانية، ليتداول عيار 21 عند مستوى 837 جنيها، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبلغ عيار 18 نحو 726 جنيها، وحقق عيار 24 قيمة 948 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب مستوى 6 آلاف و696 جنيها.

وأشار نجيب، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن أسعار الذهب غير مستقرة بفعل تصاعد المخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد بأن السعر العالمي للمعدن النفيس حقق 1906 دولارا للأوقية.