/682363/رئيس-غرفة-البترول-والتعدين-لا-أحد-يستطيع-تحديد-حركة-أسعار-البترول-فى-ظل-المتغيرات-العالمية

قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أنه كان متوقعًا حدوث تحريك لأسعار البترول فى ظل الأحداث المتصاعدة والجارية بين روسيا واوكرانيا ، وهناك متغيرات كل دقيقة ، وبالتالى من الصعب تحديد ما يحدث للاسعار من إرتفاع أو هبوط ، ولكن لا أتوقع ان تستمر الحرب كثيرا ، وروسيا كان مقصدها مواجهة التهديد لأراضيها ووصول عدة رسائل لحلف الناتو ، ولم تدخل فى حرب شاملة .

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واضاف ابو بكر ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على صدى البلد، انه من المؤكد سيكون هناك ارتفاع للغاز ، خاصة وان اوروبا ستبحث عن مصادر اخرى لاستيراده ، واعتمادها على الولايات المتحدة الامريكية فى غاية الصعوبة ،لعدم وجود بنية تحتية وخط انابيب لنقله ، و يتطلب اسالته وتكاليف لشحنه وبالتالى ارتفاع سعره .

رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات: على مصر استغلال ارتفاع اسعار الغاز وانشاء خط انابيب مع اوروبا

كما اشار ابو بكر، ان ارتفاع سعر الغاز قد يكون له تاثير ايجابي لمنطقة الشرق الاوسط خاصة مصر، وعلىنا استغلال الامر والسعى لانشاء خط غاز لاوروبا.

كما اكد رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، ان اسعار البترول ستشهد ارتفاعا والتراجع صعب فى الوقت الحالى بعدما تخطى حاجز 100 دولار للبراميل ومع بداية الحرب الاوكرانية ، وبالتالى سيكون له تاثير كبير وضغط على الموازنة العامة للدولة التى تستورد جزءا كبيرا من السولار ،واضاف ان ارتفاع اسعار الغاز قد لايعوض فرق تكلفة استيراد البترول .