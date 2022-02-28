رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة تطوير مجمع الألومنيوم في نجع…

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ بشأن تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة ناقشت، على مدار الفترة السابقة، خطط تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وكلفت إحدى شركات الاستشارات العالمية؛ لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع، وجدوى عملية التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الألومنيوم هي إحدى المجالات الاستراتيجية عالميا، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالتعاون مع القطاع الخاص، في ضوء خططنا لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما نمتلكه من الموارد أفضل استفادة، خاصة مع الوضع في الاعتبار التداعيات التي فرضتها جائحة “كورونا” على العالم، وكذلك ما نراه من تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية.

وشرح وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ملامح خطة وتكلفة تطوير مجمع الألومنيوم، وكذا إمكانات المصنع، وقدراته الإنتاجية والتحديات التي تواجهه.

وأوضح توفيق أنه استعرض خلال اجتماعه الأخير مع الاستشاري المسئول عن خطة التطوير، أهم مؤشرات جدوى أعمال التطوير، والتكنولوجيا الجديدة التي سترفع من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وكذا خفض معدل استهلاك طن الألومنيوم من الكهرباء عن المعدل الحالي.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.