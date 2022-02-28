رئيس الوزراء يناقش مع حسن علام مقترحات مشروعات التحلية…

دوت الخليج – ناقش الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مع المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة؛ عددا من المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من القطاعات.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، تأكيده حرص الدولة على دعم وتعزيز دور شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة؛ سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس حسن علام، خلال اللقاء، اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، لإقامة شراكات لبدء تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى جهود الدولة لدعم التوسع في مثل هذه المشروعات، والتي تدعم توجه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا لمناقشة إطلاق حزمة من الحوافز لتلك المشروعات، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

واستعرض المهندس حسن علام، خلال اللقاء، تقريرا حول ما يتم من تعاون وتنسيق في إطار استراتيجية تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ للوصول إلى حلول متكاملة للتحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على رفع كفاءة المحطات الخاصة بها، ونظم إدارتها.

وأكد علام استعداد الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توافر الإمكانيات لدى الشركة التي تجعلها قادرة على إدارة وتشغيل هذه المحطات، بما يسهم في تحسين مستوى تشغيل هذا المرفق المهم والحيوي، وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وأشار إلى ما تم من دراسات فنية ومالية لإعادة تأهيل وزيادة الانتاج، وكذا ما يتعلق بالتشغيل والصيانة لعدد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، والوفورات المتوقع تحقيقها فى حالة قيام الشركات التابعة للقطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها، من خلال تطبيق نموذج حق انتفاع لهذه الشركات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، خلال اللقاء، إلى ما يتم من جهود في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والمشروعات الجاري دراستها لتنفيذها في هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات، ومنها شركة حسن علام، من قبل وزارة الإسكان، للبدء في تنفيذها.