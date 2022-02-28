الارشيف / مال وأعمال

روسيا تفرض حظرا على شركات الطيران من 36 دولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات _ أعلنت روسيا الاثنين، حظر رحلات تسيرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا، بعد خطوة مشابهة ضد الطائرات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

predco_adv_2021

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أنها ستفرض القيود «كإجراء للرد على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على رحلات الطيران المدني التي تشغلها شركان طيران روسية أو مسجّلة في روسيا».

 

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفرض حظرا على شركات الطيران من 36 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا