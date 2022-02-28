روسيا تفرض حظرا على شركات الطيران من 36 دولة

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وكالات _ أعلنت روسيا الاثنين، حظر رحلات تسيرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا، بعد خطوة مشابهة ضد الطائرات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أنها ستفرض القيود «كإجراء للرد على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على رحلات الطيران المدني التي تشغلها شركان طيران روسية أو مسجّلة في روسيا».
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