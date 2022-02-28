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زيلينسكي: أوكرانيا تطلب ضمها فورا إلى الاتحاد الأوروبي

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سبوتنيك نيوز _ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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وقال زيلينسكي: “إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة”.

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وأكد زيلينسكي أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة العسكرية الحقيقية للمشاركة في العمليات العسكرية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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