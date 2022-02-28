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إيروفلوت الروسية تعلق كل رحلاتها باتجاه أوروبا حتى إشعار آخر

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وكالات – أعلنت شركة إيروفلوت الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

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وقالت الشركة في بيان نشر مساء الأحد “بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق إيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية”.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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