جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أظهرت بيانات شركة "غازبروم" المشغلة للشبكة الألمانية "غاسكاد"، أن خط الأنابيب الروسى "يامال-أوروبا"، الذى يمر عبر بيلاروسيا وبولندا، عاود الضخ فى اتجاه معاكس منذ صباح أمس الأحد.
وأشارت البيانات إلى أن نقل الغاز استمر شرقًا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة، صباح اليوم الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- غازبروم الروسية تصدر بيانا بشأن شحن الغاز إلى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.