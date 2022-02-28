- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات – قال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس اليوم الأحد إنه من “المحتمل جدا” أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي غدا في معاقبة روسيا وتجميد الأصول الروسية.
وأضاف كاسيس أن الحكومة المؤلفة من سبعة أعضاء ستجتمع غدا لمراجعة توصيات وزارتي المالية والاقتصاد، ومن المحتمل جدا أن تقرر الحكومة القيام بذلك غدا.
وتابع: “لكن لا يمكنني توقع قرارات لم يتم اتخاذها بعد”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس سويسرا: الحكومة تبحث غدا تجميد الأصول الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.