رئيس سويسرا: الحكومة تبحث غدا تجميد الأصول الروسية

وكالات – قال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس اليوم الأحد إنه من “المحتمل جدا” أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي غدا في معاقبة روسيا وتجميد الأصول الروسية.

وأضاف كاسيس أن الحكومة المؤلفة من سبعة أعضاء ستجتمع غدا لمراجعة توصيات وزارتي المالية والاقتصاد، ومن المحتمل جدا أن تقرر الحكومة القيام بذلك غدا.

وتابع: “لكن لا يمكنني توقع قرارات لم يتم اتخاذها بعد”.