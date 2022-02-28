الارشيف / مال وأعمال

الولايات المتحدة وفرنسا تحثان رعاياهما على مغادرة روسيا فورا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – حثت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين على التفكير في مغادرة روسيا فورا على متن طائرات تجارية.

predco_adv_2021

وأشارت إلى تزايد عدد الرحلات الجوية التي يتم إلغاؤها، والدول التي تغلق مجالها الجوي أمام روسيا بعد غزو أوكرانيا.

Edita2021

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إن على جميع الفرنسيين الذين يزورون روسيا لفترة قصيرة مغادرتها على الفور.

وأشارت إلى تزايد القيود على الرحلات الجوية بفعل العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

 

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة وفرنسا تحثان رعاياهما على مغادرة روسيا فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا