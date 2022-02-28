عاجل- السعودية تصدر بيانا بشأن إمدادات البترول فى ظل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فقد تلقى ولى العهد تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد، حيث بحثا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون فى مختلف المجالات".

وقالت الوكالة السعودية، إن الجانبين ناقشا "آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين"، كما تناولا "الأوضاع فى أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة".

وأكد ولى العهد السعودى "حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزام المملكة باتفاق أوبك بلس"، وهو التحالف الذى يضم الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وحلفاءها المنتجين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا.